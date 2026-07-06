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حماس تعلن حل لجنتها الإدارية في غزة تمهيدًا لتشكيل لجنة تكنوقراط
فلسطين المحتلة
06-07-2026 22:27 مساءً
المصدر:
موقع المنار
العدو الاسرائيلي
حماس
غزة
فلسطين
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