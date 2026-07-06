حماس: نؤكد التزامنا الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع بنوده ومواصلة العمل بمقتضاه حتى انتقال إدارة قطاع غزة بالكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة