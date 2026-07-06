الثلاثاء   
   07 07 2026   
   22 محرم 1448   
   بيروت 00:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حماس: نؤكد التزامنا الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع بنوده ومواصلة العمل بمقتضاه حتى انتقال إدارة قطاع غزة بالكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة

      مواضيع ذات صلة

      ذو القدر لترامب: إيران لا ترهبها لغة التهديدات

      ذو القدر لترامب: إيران لا ترهبها لغة التهديدات

      أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني لترامب: إيران لا ترهبها لغة التهديدات

      أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني لترامب: إيران لا ترهبها لغة التهديدات

      اية الله أعرافي: التشييع الحاشد للقائد الشهيد تجديد للعهد مع ولاية الفقيه

      اية الله أعرافي: التشييع الحاشد للقائد الشهيد تجديد للعهد مع ولاية الفقيه