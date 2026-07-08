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    قوافل المعزين تنطلق من الديوانية الى النجف الأشرف، لتشارك في تشييع الشهيد القائد سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي (قدس سره)

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