بالفيديو | مسجد جمكران في قم المقدسة ممتلئ بالمعزين قبل ساعات من انطلاق مراسم تشييع الامام الخامنئي

وصلت المروحية التي تقلّ جثمان القائد الامام الشهيد علي الخامنئي وعائلته، مساء اليوم الاثنين إلى مدينة قم المقدسة، حيث حطّت في باحة مسجد جمكران، تمهيدًا لإقامة مراسم الوداع الشعبية.

وعقب انتهاء مراسم التشييع في طهران، نُقل الجثمان الطاهر إلى مدينة قم، ليصل إلى مسجد جمكران، الذي يُعدّ من أبرز المحطات الروحية المرتبطة بالإمام الشهيد.

وشهدت أروقة وساحات مسجد جمكران توافد حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني والزائرين منذ ساعات، للمشاركة في مراسم وداع الإمام الشهيد حيث امتلأت الساحات بالمحبين الذين حضروا لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان الطاهر وتجديد البيعة لنهجه ومبادئه.

المصدر: موقع المنار