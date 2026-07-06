الثلاثاء   
   07 07 2026   
   22 محرم 1448   
   بيروت 00:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بالفيديو | مسجد جمكران في قم المقدسة ممتلئ بالمعزين قبل ساعات من انطلاق مراسم تشييع الامام الخامنئي

      وصلت المروحية التي تقلّ جثمان القائد الامام الشهيد علي الخامنئي وعائلته، مساء اليوم الاثنين إلى مدينة قم المقدسة، حيث حطّت في باحة مسجد جمكران، تمهيدًا لإقامة مراسم الوداع الشعبية.

      وعقب انتهاء مراسم التشييع في طهران، نُقل الجثمان الطاهر إلى مدينة قم، ليصل إلى مسجد جمكران، الذي يُعدّ من أبرز المحطات الروحية المرتبطة بالإمام الشهيد.

      وشهدت أروقة وساحات مسجد جمكران توافد حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني والزائرين منذ ساعات، للمشاركة في مراسم وداع الإمام الشهيد حيث امتلأت الساحات بالمحبين الذين حضروا لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان الطاهر وتجديد البيعة لنهجه ومبادئه.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      ذو القدر لترامب: إيران لا ترهبها لغة التهديدات

      ذو القدر لترامب: إيران لا ترهبها لغة التهديدات

      اية الله أعرافي: التشييع الحاشد للقائد الشهيد تجديد للعهد مع ولاية الفقيه

      اية الله أعرافي: التشييع الحاشد للقائد الشهيد تجديد للعهد مع ولاية الفقيه

      الايرانيون يعلنون براياتهم وصرخاتهم في مراسم الإمام الشهيد في شوارع طهران أن حقه لن ينسى

      الايرانيون يعلنون براياتهم وصرخاتهم في مراسم الإمام الشهيد في شوارع طهران أن حقه لن ينسى