خروقات مستمرة .. عمليات نسف وقصف إسرائيلي شرقي غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الأربعاء- خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نا رمن الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرقي المدينة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مخيم البريج.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1078 شهيدا، إضافة إلى 3474 مصابا، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,104 شهداء و173,582 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام