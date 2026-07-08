الشيخ قاسم: لا بد أن أحيي هذا الشعب الإيراني العظيم لقد بيضتم وجوهنا وأثبتتم للعالم أنكم جديرون بهذه القيادة وجديرون أن تكونوا نموذجاً لكل العالم