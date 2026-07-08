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    الشيخ قاسم: لا بد أن أحيي هذا الشعب الإيراني العظيم لقد بيضتم وجوهنا وأثبتتم للعالم أنكم جديرون بهذه القيادة وجديرون أن تكونوا نموذجاً لكل العالم

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