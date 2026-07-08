العميد قاآني: لقد صنع الشعب العراقي اليوم ملحمة خالدة لتشييع رجلٍ كرّس عمره المبارك لخدمة الأمة الإسلامية والمظلومين والمستضعفين في العالم والدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية