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    فيديو | مشاهد من بين الحرمين لأبناء الشعب العراقي خلال انتظارهم وصول نعش الإمام الشهيد الخامنئي للبدء بمراسم تشييعه

      المصدر: موقع المنار

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