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عراقجي ردا على تصريحات ترامب: مخاطبة الشعب الإيراني العظيم صاحب الحضارة العريقة والشجاعة بلغة مسيئة وسخيفة لا تنتقص شيئًا من عظمة هذا الشعب ولا من مكانته الرفيعة
08-07-2026 20:26 مساءً
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