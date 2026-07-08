عراقجي ردا على تصريحات ترامب: مخاطبة الشعب الإيراني العظيم صاحب الحضارة العريقة والشجاعة بلغة مسيئة وسخيفة لا تنتقص شيئًا من عظمة هذا الشعب ولا من مكانته الرفيعة