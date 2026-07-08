الصحة الفلسطينية: 8 شهداء و17 إصابة بغزة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – الأربعاء- وصول 8 شهداء و17 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر) إلى 1084 شهيدا و3491 جريحا، في حين بلغ إجمالي حالات الانتشال: 799 شهيدا.

وفيما تتعلق الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، أكدت الوزارة أن العدد التراكمي للشهداء ارتفع إلى 73,110 فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات: 173,599.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام