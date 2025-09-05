الجمعة   
    لبنان

    الشيخ قبلان: المقاومة درع لبنان التاريخي والشريك السيادي القوي مع الجيش

      أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً توجّه فيه إلى “من يهمه الأمر”، مؤكداً أن “المقاومة هي درع لبنان التاريخي وقوته الضامنة وشرعيته المحرِّرة، والشريك السيادي القوي مع الجيش”، مشدداً على أنه “لا مصلحة في شطب المقاومة سوى للكيان الإسرائيلي، واللعبة السياسية مقبولة إلا إذا تحولت إلى انتحار سيادي”.

      وأضاف الشيخ قبلان: “الخطأ في موضوع المقاومة يضع لبنان في قلب الخراب، وسيادة لبنان ليست عقاراً للبيع، والرخصة الوطنية للحكومة محكومة بمصالح لبنان السيادية والوطنية. وأي تجاوز حكومي للسيادة الوطنية والميثاقية التكوينية يشطب وجود الحكومة الشرعي”.

      وحذر من “المغامرة السياسية بمصير لبنان”، مؤكداً: “لن نقبل بأي انتحار سياسي أو سيادي، فالجيش والمقاومة قوة وطنية واحدة، وأي محاولة للتفكيك بينهما تخدم المصلحة الصهيونية. الجيش لن يكون إلا في موقعه الوطني وشراكته السيادية، ولن يسقط في المصيدة الصهيونية”.

      وختم المفتي قبلان بالقول: “واقع لبنان وطبيعة قدراته حسمت معادلة (لا جيش بلا مقاومة ولا مقاومة بلا جيش)، ولا مصلحة للبنان أكبر من شراكة الجيش والمقاومة، فلبنان أكبر من جلسة مكاتب ومشروع صفقات”.

      المصدر: موقع المنار

      النائب علي عمار للمنار: سلاح المقاومة شرعي وهناك فريق يدفع للصدام مع الجيش

      لبنانية عالقة في غزة تناشد الخارجية التدخل لإعادتها مع عائلتها إلى الوطن

      خطباء الجمعة يرفضون قرار الحكومة ويدعون لحوار حول السلاح في ظل التهديدات الإسرائيلية

