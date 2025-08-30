“الهيئة الإسلامية للإعلام” دانت اغتيال الرهوي: لملاحقة القادة الصهاينة المجرمين

دانت “الهيئة الإسلامية للإعلام” في لبنان في بيان لها السبت “المجزرة الصهيونية البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في عدوانه على اليمن الشقيق باستهدافه منشآت وقيادات مدنية، ما أدى إلى استشهاد رئيس الوزراء اليمني أحمد الرهوي وعدد من الوزراء والقيادات اليمنية السياسية والاجتماعية”.

وأكدت الهيئة على “ضرورة قيام أحرار العالم بواجبهم في الضغط على حكوماتهم وتحريك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لوقف الاعتداءات الصهيونية المتواصلة يوميًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة، وعلى لبنان وسوريا واليمن، ومن أجل ملاحقة القادة المجرمين الصهاينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام