أنصار الله: استشهاد الرهوي ورفاقه وسام شرف لهم ولكل الشعب اليمني

قال المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن: “نعزّي باستشهاد رئيس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الذين ارتقوا في عدوان صهيوني غادر وجبان، وفي جريمة حرب”.

وأضاف المكتب في بيان له مساء السبت أن “جريمة العدو الإسرائيلي تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات والإبادة الجماعية التي يرتكبها من غزة وفلسطين إلى لبنان وسوريا وإيران، ولن تتوقف عند اليمن”، وتابع أن “ارتقاء ثُلّة من قيادات اليمن شهداء على طريق القدس، وفي خضم طوفان الأقصى ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس، هو وسام شرف لهم ولكل الشعب اليمني”.

وقال البيان إن “الشعب اليمني أكّد، بالقول والفعل وبالتضحيات الجسيمة، أن فلسطين ليست وحدها”، وتابع: “الشعب اليمني أكّد أن اليمن إلى جانب فلسطين وشعبها حتى وقف العدوان ورفع الحصار”، ولفت إلى أن “هذه الجريمة النكراء، وما قبلها من جرائم بحقّ المدنيين والأعيان المدنية، أكّدت مدى التأثير الكبير والفاعل للجبهة اليمنية، وهي تُثخن العدو الصهيوني”.

وأكد البيان “نجدد العهد بأن اليمن ماضٍ بكل عزمٍ وثبات في معركة إسناد غزة وفلسطين على طريق القدس وخُطى الشهداء الأبرار”، وتابع “نؤكد أن أيامًا سوداء تنتظر الكيان الصهيوني وقطعانه المغتصبين”، وأضاف “ثأر اليمن لا يَبات، وشعبه عصيّ على الانكسار، وبيننا الأيام والليالي والميدان”.

المصدر: موقع المنار