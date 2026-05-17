ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 72 ألفا و763 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد استشهاد فلسطينيين اثنين وانتشال جثامين 4 آخرين خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 72 ألفا و763 قتيلا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في تقرير إحصائي يومي للوزارة أفاد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 شهداء بينهم 2 جُدد، و4 انتشال، إضافة إلى 19 مصاباً.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الاول 2025، عبر قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى 872 شهيداً و2562 مصاباً، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الاول 2023 إلى 72 ألفا و763 شهيداً و172 ألفا و664 مصاباً.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام