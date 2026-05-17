تقارير مصورة | انطلاق معرض الأنصار الأول للابتكار والتكنولوجيا بعقول يمنية توطن التقنية

شهدت أروقة جامعة صنعاء انطلاق فعاليات “معرض الأنصار الأول للابتكار والتكنولوجيا”، الذي تنظمه مؤسسة الأنصار للابتكار وتنمية القدرات على مدى أسبوع، بهدف دعم الطاقات العلمية وتمكين الباحثين والمبدعين.

ويهدف المعرض إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع عملية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته، في ظل التحديات التي يواجهها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار منذ سنوات.

ويشكّل المعرض مساحة لعرض الابتكارات والأبحاث والمبادرات الشبابية، في إطار السعي إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير بيئة داعمة للإبداع والتكنولوجيا.

