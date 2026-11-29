وصول مقررة الأمم المتحدة ألبانيزي للمكسيك بعد منعها من دخول كوستاريكا

وصلت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزيي إلى مكسيكو سيتي السبت بعد منعها من دخول كوستاريكا في خطوة أثارت قلق الأمم ​المتحدة لكنها لاقت إشادة من الولايات المتحدة.

وفي مكسيكو سيتي، تحدت ألبانيزي الرئيس السابق لكوستاريكا ووزير المالية ‌الحالي رودريجو تشافيز أن يقدم أدلة بعد أن اتهمها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن لها صلات بأعمال وصفها بالإرهابية بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

وسافرت ألبانيزي، وهي إيطالية، يوم الخميس لنيل درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوستاريكا، لكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إنها مُنعت من دخول البلاد بالمطار.

وقالت “إذا لم تكن لديكم أدلة، فإنني آمل أن تخضعوا للمساءلة أمام السلطات القضائية لأن هذا ​تشهير”.

وأضافت “أعلم أن هذه المنطقة تتعرض لضغوط كبيرة من دول مجاورة، إذا جاز التعبير. لكن ثمة ⁠إنسانية”.

وصارت ألبانيزي واحدة من أشد المنتقدين الدوليين علنا لأفعال الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مما جعلها هدفا متكررا لمسؤولين وحكومات مؤيدة ​للاحتلال، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات عليها في مايو أيار.

* الأمم المتحدة تشعر “بقلق بالغ”

أفاد مكتب مفوض ​الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأنه عبر عن “قلقه البالغ” إزاء قرار كوستاريكا منع دخول ألبانيزي، مضيفا أنه يرى أن هذا الأمر “يصعب التوفيق بينه وبين التزام كوستاريكا الراسخ بحقوق الإنسان”.

وانضمت كوستاريكا إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية في التحول السياسي نحو اليمين وتعزيز العلاقات ​مع واشنطن، التي تقدم مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي وفرضت عقوبات على ألبانيزي في عام 2025 بسبب انتقاداتها لسياسات الولايات المتحدة ​وإسرائيل في غزة.

وقال جيف بارتوس الممثل الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة إنه “ممتن لكوستاريكا”.

ومن ⁠المقرر أن تقضي ألبانيزي خمسة أيام في المكسيك، حيث يتوقع أن تحضر فعالية تضامن مع الفلسطينيين، وتلقي كلمة في لجنة حقوق الإنسان بالعاصمة، ومحاضرة جامعية حول المسؤولية في أوقات الإبادة الجماعية.

ولأنها ظلت محتجزة لليلتين في مطار سان خوزيه بكوستاريكا، ألقت ألبانيزي المحاضرة الجامعية الرئيسية أمس الجمعة عن بعد. ووعدت بالعودة “عندما تصبح كوستاريكا حرة مجددا”.

ووصلت ألبانيزي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي، حيث عانقها مؤيدون ⁠وهتفوا ​احتفالا بوصولها وهم يحملون أعلاما فلسطينية وباقة من الزهور، فيما عزفت فرقة ​موسيقية محلية.

وقال كلاوديو ألبرتاني، وهو أستاذ جامعي إيطالي في مكسيكو سيتي، إنه ذهب إلى المطار لإظهار التضامن مع ألبانيزي، ووصف تصرف كوستاريكا بأنه “مشين”.

وأضاف “ما سيدخل ​التاريخ هو حسن النية والعمل الرائع الذي تقوم به فرانشيسكا دعما للقضية الفلسطينية”.

المصدر: وكالة رويترز