الأمم المتحدة: العنف والتهجير مستمران في غزة والضفة رغم وقف إطلاق النار

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار العنف والتهجير في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي طال مختلف مقومات الحياة، فيما تدفع اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية عائلات فلسطينية إلى مغادرة منازلها وأراضيها على نطاق غير مسبوق منذ أجيال.

وجاءت مواقف غوتيريش في رسالة وجّهها إلى الاجتماع، وتلَت نصها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال اجتماع خاص للجمعية العامة لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».

وأشار غوتيريش إلى حجم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث قضى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشتتت عائلات، وتحولت المنازل والمدارس والمستشفيات إلى أنقاض، فيما دُمرت مقومات الحياة اليومية في القطاع.

وشدد على أن العنف المميت وعمليات التهجير القسري لا تزال مستمرة رغم وقف إطلاق النار، مؤكداً أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي الضفة الغربية، لفتت رسالة الأمين العام إلى تصاعد عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء ومصادرة الأراضي والتهجير، معتبرة أن هذه الممارسات تدفع العائلات الفلسطينية إلى مغادرة منازلها وأراضيها على نطاق لم تشهده المنطقة منذ أجيال.

وأكد غوتيريش أن تعافي قطاع غزة وإعادة إعماره يجب أن يكونا بقيادة فلسطينية، وألا يقتصرا على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بل أن يشملا استعادة مقومات الحياة، مشدداً على أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون بديلاً عن التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية.

المصدر: وكالة يونيوز