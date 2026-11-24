الأمم المتحدة تبدي قلقاً بالغاً إزاء هجمات استهدفت ميناء بنغازي وتحذر من تحويل ليبيا إلى ساحة لصراعات خارجية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلقها البالغ» إزاء الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي على ساحل المدينة، الأحد، مشددة على ضرورة احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها وممتلكاتها، ومحذرة من أن تتحول البلاد إلى ساحة للصراعات الأجنبية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال إحاطة صحفية يومية في نيويورك، إن البعثة أكدت أن ليبيا لا تستطيع تحمّل تبعات الصراعات الخارجية، ويجب ألا تصبح ميداناً لها.

وأضاف أن هذه الحوادث تبرز الحاجة الملحّة إلى تسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز قدراتها على حماية سيادة البلاد وصون أمنها وممتلكاتها.

المصدر: وكالة يونيوز