الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الجوع في 16 بؤرة حول العالم وخطر المجاعة في خمس دول

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من تفاقم أزمة الجوع بصورة كبيرة في 16 بؤرة ساخنة حول العالم خلال الأشهر الستة المقبلة، وسط تهديد المجاعة لأجزاء من القارة الأفريقية.

وأوضحت المنظمتان، في تقرير مشترك يغطي الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2026 إلى أيار/مايو 2027، أنّ السودان وجنوب السودان والصومال وشمال نيجيريا واليمن تواجه أخطر مستويات التهديد، نتيجة النزاعات والنزوح والصعوبات الاقتصادية والظروف الجوية القاسية.

وارتفع عدد بؤر الجوع حول العالم من 13 في التقرير السابق، الصادر في حزيران/يونيو الماضي، إلى 16 بؤرة، بعد إدراج تشاد وأوغندا وأجزاء من جنوب القارة الأفريقية وأميركا الوسطى، فيما أُزيل لبنان من القائمة.

وحذّرت المنظمتان من أنّ تراجع تمويل المساعدات الإنسانية يقوّض الجهود الرامية إلى تفادي وقوع كارثة إنسانية.

وقال المسؤول في مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود بمنظمة «الفاو»، كونور إليوت، إنّ حجم المساعدات المقدّمة إلى الدول الخمس التي تواجه أخطر تهديدات الجوع تراجع بمقدار الثلثين بين عامي 2022 و2025، واصفًا ذلك بأنّه تغيّر هائل في مستوى الدعم الدولي، ومحذّرًا من أنّ خفض التمويل يقوّض أيضًا جهود جمع البيانات اللازمة لتقييم حجم الأزمة.

وأشار التقرير إلى أنّ النزاعات المسلحة وأعمال العنف تشكّل عاملًا رئيسيًا في تفاقم الجوع في 12 من أصل 16 بؤرة ساخنة، فيما تؤدي الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الغذاء والطاقة والنقل إلى تراجع قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الغذائية بأنفسهم.

وحذّرت المنظمتان من أنّ ظاهرة «النينيو» المناخية، الآخذة في التشكّل، قد تزيد الأزمة سوءًا، نتيجة احتمال تسبّبها بموجات جفاف وارتفاع حادّ في درجات الحرارة في جنوب القارة الأفريقية وأجزاء من أميركا الوسطى، فضلًا عن فيضانات قد تكون مدمّرة في أجزاء من شرق أفريقيا.

وأكد إليوت أنّ تأثير ظاهرة «النينيو» سيكون قويًا للغاية، محذّرًا من احتمال انتقال بعض المناطق من ظروف الجفاف إلى هطول أمطار غزيرة خلال الأشهر المقبلة.

وفي السودان، لا تزال مخاطر المجاعة تهدّد 13 منطقة في شمال دارفور وجنوب كردفان حتى كانون الثاني/يناير 2027، في ظل استمرار القتال الذي يعرقل إنتاج الغذاء وعمل الأسواق ووصول المساعدات الإنسانية.

كما رصدت المنظمتان مخاطر حدوث مجاعة بين النازحين في منطقة بيدوة بالصومال، وفي أجزاء من جنوب السودان، حيث فاقم تصاعد أعمال العنف الأوضاع الإنسانية المتردية.

وصنّف التقرير أفغانستان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وقطاع غزة ضمن المناطق التي تثير قلقًا بالغًا.

وخُفّض تصنيف قطاع غزة من أعلى مستويات القلق، بعد تحسّن أوضاع الأمن الغذائي منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، غير أنّ المنظمتين حذّرتا من أنّ الأوضاع في القطاع لا تزال صعبة وغير مستقرة.

المصدر: رويترز