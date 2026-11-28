البرازيل | لولا يشيد بالوعي السياسي للطلاب الذي أوصله إلى الفوز بولاية رابعة واعدا بتحقيق نمو اقتصادي

شكر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، طلاب الجامعات على التظاهرات الحاشدة التي ساعدته في تحقيق تحول دراماتيكي خلال انتخابات أكتوبر وفوزه بولاية رابعة.

جاءت تصريحات لولا خلال فعالية في الجامعة الفيدرالية فلومينينسي (UFF) في مدينة نيتيروي القريبة من ريو دي جانيرو، حيث استقبله حشد من الطلاب بهتافات “أحبك” ودموع التأثر.

وقال لولا مخاطباً الطلاب: “أنا ممتن لكم”، مضيفاً أن “ما حدث لم يكن وراءه أي تنظيم، بل كان الوعي السياسي لجيل من الشباب”.

وكان لولا قد فوجئ بخسارته في الجولة الأولى أمام المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، غير أن تعبئة الشباب البرازيلي في الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تحقيقه هذا الانقلاب التاريخي في النتائج بعد ثلاثة أسابيع فقط.

وفي أعقاب خسارته في الجولة الأولى، أعاد لولا هيكلة حملته الانتخابية، فاعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة واستعان بمشورة المؤثرين لمواجهة اليمين المتطرف رقمياً، وهو مجال طالما هيمن عليه.

وأشاد رودريغو نيفيس، عمدة نيتيروي، بالطلاب ووصف حركتهم بأنها “انتفاضة أسفرت عن أكبر هزيمة لليمين المتطرف في العالم”.

وفي الوقت الذي وعد فيه بمزيد من الاستثمار في التعليم، شدد لولا على أهمية النمو الاقتصادي محذراً من أنه سيضطر إلى إجراء “بعض التعديلات”، وقال: “لا يمكننا إهدار المال، بل يجب أن ننفقه بحكمة”.

يُذكر أن فوز لولا قوبل باستقبال باهت من المستثمرين القلقين بشأن تزايد الدين العام في البرازيل، حيث هوت الأسهم وتراجع الريال إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في أكثر من 18 شهراً يوم الاثنين، قبل أن تتعافى الأسواق بعد إقراره خطة إصلاح مالي وتعيينه لويس كارلوس ترابوكو وزيراً للمالية.

وقد أقيمت الفعالية في الجامعة الفيدرالية فلومينينسي بمدينة نيتيروي، في سياق احتفالي بالحركة الطلابية التي أعقبت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: وكالة يونيوز