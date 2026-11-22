البرازيل | أعمال لازالة الأنقاض في بلدة توبانكيريتا جنوب البلاد بعد عاصفة عنيفة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص ودمار واسع

شهدت بلدة توبانكيريتا الواقعة في ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل، اليوم السبت 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2026، حملة واسعة لإزالة الأنقاض بعد عاصفة عنيفة ضربت المنطقة فجر الجمعة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 162 آخرين، إضافة إلى اقتلاع أسقف آلاف المباني.

وقال إيفاير برييتو، بنّاء يبلغ من العمر 64 عاماً: “كان الباب مغلقاً، وكان المنزل قد تهدم بالفعل”. وأضاف وهو يشير إلى أنقاض منزله: “فقدنا كل شيء، فقدنا كل شيء. لكن لم يصب أحد بأذى، والحياة تستمر”.

وفيما كان بعض السكان ينقذون الأثاث والمراتب والدراجات من تحت الركام، صعد آخرون إلى الأسطح لإجراء إصلاحات مؤقتة.

وذكر إيتو أوليفيرا، بنّاء يبلغ من العمر 71 عاماً، أن العاصفة اقتلعت ألواح الزنك من السقف قائلاً: “عندما ضربت العاصفة، كنا واقفين هناك، وبدأت تقتلع السقف الزنكي، اقتلعته بالكامل. كان الضجيج يصم الآذان. اقتلع كل شيء، وانفصلت بطانة السقف، وكانت الأنقاض تتساقط على رؤوسنا”.

وأفادت السلطات بأنّ عدد المصابين ارتفع إلى 162 تقريباً بعد أن كان 60 في الحصيلة السابقة، بينما بقي عدد الوفيات عند ثلاثة. واضطرت الغالبية العظمى من سكان البلدة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة إلى مغادرة منازلهم، وإن لجأ نحو ثلاثين شخصاً فقط إلى ملاجئ عامة.

وأوضحت فرق الدفاع المدني أنّ العاصفة صنفت على أنها “خلية فائقة”، وهي عاصفة رعدية قوية تتميز بتيارات هوائية صاعدة قد تسبق تشكل الأعاصير، دون استبعاد احتمال تشكل إعصار. وبلغت سرعة الرياح 114 كيلومتراً في الساعة، وفق المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

وتعرضت المنطقة منذ 16 تشرين الثاني / نوفمبر لأحوال جوية سيئة شملت رياحاً قوية وبرداً وأمطاراً غزيرة ألحقت أضراراً بنحو ثلاثين بلدية في ريو غراندي دو سول. وأمر الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بإرسال فرق طبية إلى المنطقة، فيما خصص حاكم الولاية إدواردو لييتي سبعة ملايين ريال (نحو 1.2 مليون دولار) لإعادة الإعمار.

وتقع توبانكيريتا على بعد نحو 400 كيلومتر براً من بورتو أليغري، وقد دمرت العاصفة أسقف نحو ثمانية آلاف منزل إضافة إلى مدارس والمستشفى المحلي، وأسقطت آلاف أعمدة الكهرباء. وتشهد صورة جوية منازل ومستودعات بلا أسقف تمتد لكيلومترات، مع أشجار ساقطة وشوارع مغطاة بالأنقاض.

المصدر: وكالة يونيوز