تشيلي | الرئيس البولندي يدعو إلى تعزيز الشراكة مع أمريكا اللاتينية

دعا الرئيس البولندي كارول نافروتسكي إلى إقامة علاقات اقتصادية أقوى بين بولندا وأمريكا اللاتينية، مؤكداً أن بلاده تبحث عن “شركاء لا عملاء” وتعاون قائم على المنفعة المتبادلة بدلاً من التبعية.

وألقى نافروتسكي كلمة في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي “إسكلاس” في سانتياغو، شدد فيها على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين بولندا ودول المنطقة.

وقال إن بولندا تسعى إلى “شركاء لا عملاء” وإلى تعاون بدلاً من التبعية، داعياً إلى توسيع التجارة والاستثمار، ومبرزاً الإمكانات الكبيرة للمنطقة في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الخام الحيوية.

كما أشار نافروتسكي إلى ضرورة أن تعكس مجموعة العشرين الواقع الاقتصادي الراهن وأن تمنح صوتاً أقوى للمناطق الممثلة تمثيلاً ناقصاً.

وتناول في كلمته التهديدات السيبرانية والضغوط الهجينة التي تواجهها بلاده، ولا سيما من روسيا، مؤكداً أن أمن الطاقة لا ينفصل عن الأمن الوطني.

المصدر: وكالة يونيوز