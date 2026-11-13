تشيلي | سائقو الشاحنات يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود

شهدت العاصمة التشيلية سانتياغو، احتجاجات نظمها سائقو شاحنات احتجاجاً على الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، حيث قام العشرات منهم بقطع الطرق الرئيسية والطرق السريعة بالمركبات ورفع الأعلام التشيلية، وسط حضور أمني لتنظيم حركة المرور.

وقال سائقو الشاحنات إن الحركة لا تقتصر عليهم فحسب، بل تضم أيضاً سائقي المركبات الصغيرة ومحطات الوقود والحافلات، مشيراً إلى أن كثيرين يعبرون عن استيائهم بإطلاق أبواق مركباتهم.

ولفت إلى أن أسعار البنزين مرتفعة جداً في البلاد حالياً، وأن العائلات التشيلية لم تعد قادرة على تغطية نفقاتها بسبب ارتفاع أسعار كل شيء.

من جانبها، دعت ماريا كريستينا سوتو، رئيسة هيئة النقل المدرسي في بلدية باينه، جميع العاملين والمستقلين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التضامن، وقالت إن هذه الفئات هي الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.

وطالبت سوتو الحكومة بالتحرك لمعالجة الأثر الذي يطال العائلات على المستوى الوطني، وليس على مستوى بلدية أو مدينة أو منطقة بعينها.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط المعيشية في تشيلي، حيث يربط المحتجون بين ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع كلفة الحياة بشكل عام، مطالبين الحكومة بخطوات ملموسة لدعم القطاعات المتضررة.

المصدر: وكالة يونيوز