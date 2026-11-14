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    دولي

    روسيا تدين العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران

      في كلمة ألقتها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في منطقة الخليج، صرّحت القائم بالأعمال الروسية بأن المنطقة تشهد توترات خطيرة منذ نحو تسعة أشهر؛ وهي توترات لم تؤثر فقط على استقرار الشرق الأوسط، بل امتدت آثارها لتطال الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.

      وأشارت إلى أن السبب الجذري للأزمة الراهنة يكمن في الهجمات والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وأوضحت أنه “في أواخر فبراير/شباط، انتهجت الولايات المتحدة وإسرائيل مساراً عدوانياً غير مبرر ضد إيران”.

      وفي معرض إشارتها إلى وقوع ضحايا مدنيين في إيران مع بداية الصراع، استشهدت بالهجوم الذي استهدف مدرسة في مدينة “ميناب” كمثال على تداعيات هذا العدوان؛ حيث ذكر أنه في اليوم الأول من الأعمال العدائية، أسفرت غارة صاروخية على المدرسة عن استشهاد أكثر من 150 طفلاً، وهو ما أثار صدمة واسعة النطاق على مستوى العالم.

      علاوة على ذلك، فنّد الممثل الروسي المزاعم التي تروج لها واشنطن وتل أبيب بشأن خطر حصول إيران على أسلحة نووية، واصفاً إياها بأنها ذريعة مختلقة لتبرير تحركاتهما العسكرية، ومضيفاً أن نتائج تقييمات الخبراء الدوليين لا تدعم هذه الادعاءات.

      المصدر: وكالات

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