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    عربي وإقليمي

    إيران | بحرية الجيش: احتراق ناقلة نفط مخالفة وتوقفها شرق مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري

      أعلنت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، فجر اليوم السبت، أن ناقلة نفط مخالفة تعرّضت لحريق وتوقفت عن الحركة بشكل كامل، إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة المصنفة “غير آمنة ومحظورة” شرق مضيق هرمز.

      وأوضح البيان أن الناقلة تجاهلت التحذيرات المسبقة الصادرة عن القوات البحرية، وقامت بإطفاء أنظمة التتبع والتعرّف الخاصة بها قبل دخولها النطاق المحظور.

      وشدّدت البحرية الإيرانية على أن أي ناقلة نفط مخالفة تخترق المنطقة المحظورة شرق المضيق ستواجه المصير ذاته وتشتعل فيها النيران جراء الألغام البحرية.

      كما انتقد البيان أصحاب السفن الذين يواصلون المخاطرة بناقلاتهم وإرسالها إلى مناطق الخطر دون الاتعاظ من الحوادث السابقة، متهمًا إياهم بالانجرار وراء ما وصفه بـ “التصريحات المضللة للرئيس الأمريكي”.

      المصدر: وكالة يونيوز

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