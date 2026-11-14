اليمن | الأدلة الجنائية تكشف استخدام قنابل أمريكية في مجزرة سوق الحضّارة بمحافظة تعز

كشفت تحقيقات ميدانية عن استخدام مقاتلات سعودية قنابل أمريكية موجّهة في استهداف سوق الحضَّارة بمديرية الوازعية بمحافظة تعز، بثلاث غارات جوية أسفرت عن استشهاد 33 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، وإصابة العشرات.

وأوضحت الجهات المختصة، خلال مؤتمر صحفي وحقوقي عُقد في مسرح الجريمة، أن طائرة سعودية من طراز إف 15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط عند الساعة السابعة وعشر دقائق صباح السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، ونفذت ثلاث غارات استهدفت المحلات التجارية وسوق الماشية وأرضاً زراعية لجأ إليها المدنيون هرباً من القصف.

وأكد مدير عام الأدلة الجنائية بتعز، العقيد عبدالله الجنيد، أن فحص بؤر الانفجار والشظايا كشف استخدام قنابل أمريكية موجّهة بالليزر من طراز جي بي يو 12، من عائلة بيفواي 2، مزودة برؤوس قتالية من نوع مارك 82، زنة 500 رطل.

وأظهرت المعاينة مجموعة أجنحة تحمل الرقم العسكري 1325-01-041-5890، المطابق لسجلات مكونات قنابل جي بي يو 12 المرتبطة بشركة ريثيون الأمريكية، ويعود تاريخ تصنيع القطعة إلى مارس 2021.

واعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن تسلسل الغارات واستهداف المدنيين في مواقع فرارهم يشيران إلى تعمد إيقاع الضحايا، مطالبة بإحالة الأدلة والملفات الموثقة إلى الجهات القضائية المختصة ومحاسبة المسؤولين.

المصدر: وكالة يونيوز