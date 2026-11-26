إندونيسيا | ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان منجم ذهب غير قانوني إلى 13 قتيلًا و13 مفقودًا

أعلن مسؤول في وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الخميس، أن حصيلة قتلى منجم ذهب غير قانوني في جزيرة جاوة غمرته مياه الأمطار الغزيرة ارتفعت إلى 13 شخصاً، فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.

وقالت ديسيانا باهاري، رئيسة وكالة البحث والإنقاذ المحلية، في بيان، إنه “حتى صباح الخميس الموافق السادس والعشرين من نوفمبر 2026، تم إجلاء 13 ضحية فارقوا الحياة، ويُقدَّر أن 13 شخصاً لا يزالون قيد البحث”.

وكان المنجم غير المرخص قد غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى احتجاز 26 عاملاً تحت الأرض في منطقة بوجور ريجنسي بمقاطعة جاوة الغربية.

ونقلت فرق الإنقاذ المشتركة جثامين الضحايا في أكياس خاصة من أسفل منحدر صخري شديد الانحدار حيث يقع المنجم، في مشاهد وثقتها وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.

وتواصل الفرق عمليات البحث عن المفقودين وسط ظروف صعبة في موقع الحادث.

وتشهد إندونيسيا حوادث متكررة في مناجم الذهب غير القانونية التي تنتشر في مناطق عدة من البلاد، وغالباً ما تقع ضحاياها بسبب انهيارات أرضية أو فيضانات مفاجئة.

المصدر: وكالة يونيوز