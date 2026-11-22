اندونيسيا | 3 قتلى و36 مفقوداً في حريق بمصنع للمنتجات الغذائية غرب جاكرتا

تواصل فرق الإنقاذ الإندونيسية، اليوم الأحد، عمليات البحث عن 36 شخصاً فُقدوا إثر حريق اندلع في مصنع للمنتجات الغذائية غرب العاصمة جاكرتا، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وسط استمرار الجهود لتفتيش الأجزاء المتضررة من المنشأة.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ المحلية إن الحريق اندلع بعد ظهر السبت في مصنع «فونوسا أغونغ موليا»، بمنطقة سيرانغ في مقاطعة بانتن، على بُعد نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة الإندونيسية.

وأظهرت مشاهد مصورة فرق الإنقاذ وهي تتحرك داخل أقسام المصنع المتفحمة، وتفتش الأنقاض والمناطق المتضررة بحثاً عن العاملين المفقودين، وسط انتشار مكثف لعناصر الطوارئ في موقع الحادث.

ولم تعلن السلطات الإندونيسية حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مصير المفقودين.

المصدر: وكالة يونيوز