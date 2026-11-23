مصر تدشن عصر السيارات الكهربائية.. بدء إنتاج البطاريات محليا منتصف 2027

أعلنت مصر عن خطوة استراتيجية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية، متمثلة في بدء إنتاج بطاريات السيارات محليا بحلول منتصف عام 2027.

ويأتي ذلك عبر شراكة مع شركة كاتل الصينية العملاقة، في إطار خطة حكومية شاملة للانتقال بصناعة السيارات من مجرد التجميع إلى تصنيع المكونات وتعزيز المكون المحلي.

وتستهدف مصر بدء تشغيل مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة كونتمبوراري امبيركس تكنولوجي الصينية، اكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، بحلول مايو أو يونيو 2027، ضمن مساعي الحكومة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية وتعميق التصنيع المحلي.

وقال خالد هاشم وزير الصناعة المصري، خلال مشاركته في قمة ايجيبت اوتوموتيف بالقاهرة ، ان اعمال انشاء المصنع جارية حاليا، وان الحكومة تستهدف دخوله مرحلة التشغيل بحلول منتصف العام المقبل.

ويمثل المشروع خطوة نحو توطين احد المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه مصر الى الانتقال بصناعة السيارات من تجميع المركبات الى تصنيع المكونات والاجزاء محليا، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع قدرة المصانع المصرية على الاندماج في سلاسل الامداد العالمية.

وتأتي خطط التوسع في التصنيع بالتزامن مع نمو مبيعات السيارات في مصر بنسبة 26.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل الى نحو 155.3 الف مركبة، مقارنة مع 122.9 الف مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق احدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات اميك.

وقادت سيارات الركوب نمو السوق، بعدما زادت مبيعاتها بنسبة 22 في المئة الى نحو 116.1 الف سيارة، فيما قفزت مبيعات الاتوبيسات بنسبة 78.4 في المئة الى 13.9 الف وحدة، وارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 25.9 في المئة الى 25.3 الف وحدة.

ورغم نمو نشاط التجميع المحلي، لا تزال المركبات المستوردة تسجل وتيرة نمو اسرع، اذ ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 14.3 في المئة الى نحو 80.9 الف مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل زيادة بنسبة 42.6 في المئة في مبيعات المركبات المستوردة بالكامل الى 74.4 الف مركبة، بحسب اميك.

وتضم مصر مصانع لتجميع وإنتاج سيارات عدد من العلامات التجارية العالمية، من بينها نيسان وجنرال موتورز وهيونداي وشيري وشانجان، الى جانب مصانع للأتوبيسات والشاحنات والمركبات التجارية، ما يوفر قاعدة صناعية يمكن البناء عليها لتوسيع انتاج المكونات محليا.

وتستند خطط توطين صناعة السيارات في مصر الى قاعدة صناعية قائمة تضم اكثر من 25 مصنعا لتجميع المركبات، ونحو 170 شركة تعمل في تصنيع المكونات وقطع الغيار، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في أنشطة السيارات والنقل والصناعات المرتبطة بها 938 شركة، باستثمارات للقطاع الخاص تصل الى 20.9 مليار جنيه حتى ديسمبر 2025، وفقا لبيانات غرفة التجارة الامريكية في مصر.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، قال هاشم ان الحكومة تعمل على توطين هذه الصناعة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، مستهدفة تحويل مصر الى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

ويأتي مشروع انتاج البطاريات بالتعاون مع كاتل ضمن هذه الجهود، اذ يتيح توطين تصنيع احد اهم مكونات المركبات الكهربائية، ويدعم توجه الحكومة نحو بناء صناعة اكثر تكاملا بدلا من الاقتصار على تجميع السيارات باستخدام مكونات مستوردة.

وأكد الوزير ان زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها التصنيعية في مصر، الى جانب تطوير الموردين وتعميق المكون المحلي، تمثل محاور أساسية في خطة تطوير صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

المصدر: روسيا اليوم