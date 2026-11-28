اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يطرح خارطة طريق للإصلاح الإداري

عقد “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” اجتماعاً موسعاً برئاسة عماد ياغي، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 62 مؤسسة وإدارة عامة وهيئة وبلدية ومصلحة مستقلة، خُصّص لبحث التحديات التي تواجه العاملين في القطاع العام، وصياغة رؤية عمالية مطلبية متجددة لحماية الوظيفة العامة وحقوق الموظفين والمستخدمين والأجراء والمتقاعدين، في ظل التوجهات المطروحة تحت عنوان إعادة الهيكلة والإصلاح الإداري.

وناقش اللقاء مجموعة من المقترحات التي تشكّل خارطة طريق لمعالجة الاختلالات البنيوية في القطاع العام، وفي مقدمتها ضمان الأمان الوظيفي في ظل التحول الرقمي، من خلال اعتماد برامج لإعادة تأهيل الموظفين وتدريبهم.

وأكد أن “مسؤولية التدريب تقع على عاتق الدولة”، مبدياً استعداده للتعاون في هذا المجال بناءً على طلب أي عامل في القطاع العام، مشيراً إلى أنه سبق أن نظّم دورات وورشاً تدريبية ساهمت إلى حد كبير في تعزيز معارف الكثير من العاملين وذويهم. كما تطرق المجتمعون إلى “ضرورة تفعيل الملاك الوظيفي الأصيل وسد الشغور، بدلاً من التوسع في التعاقد الهش”.

وشدد على “ضرورة الانتقال من سياسة الزيادات المالية المجتزأة إلى معالجة جذرية للأجور والتعويضات، عبر إدراج الزيادات في صلب أساس الراتب، بما ينعكس على التعويضات ومعاشات التقاعد”، وطرح إنشاء محفظة استثمارية محصّنة لحماية تعويضات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية من التآكل وفقدان قيمتها.

وفي الملف الصحي، دعا إلى إقرار بطاقة صحية موحّدة تضمن التغطية الشاملة للاستشفاء والأدوية المزمنة، من خلال اتفاقيات بين تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي من جهة، والمستشفيات الحكومية والجامعية من جهة أخرى، بما يحفظ الحقوق الصحية للموظفين والمتقاعدين ويصون كرامتهم.

وحذّر من مخاطر الخصخصة المقنّعة وإضعاف دور الدولة في تقديم الخدمات العامة، داعياً إلى إنشاء هيئة عمالية لمكافحة الهدر، تتولى رصد كلفة الاستعانة بالشركات الخاصة ومقارنتها بكلفة تعزيز الملاك الوظيفي وتحسين رواتب الموظفين، وإطلاع الرأي العام على الأعباء المالية الإضافية التي قد يتحملها المواطن نتيجة تخلي الدولة عن تقديم الخدمات ونقلها تدريجياً إلى الشركات الخاصة.

وأشار إلى أن هذا المسار قد يؤدي، من حيث لا ندري، إلى أن يصبح الشعب تحت إدارة مجموعة من الشركات، معتبراً أن “هذه المؤشرات تدل على خطورة تغليب المصالح التجارية على المصلحة العامة، وتؤدي إلى إضعاف سيادة الدولة على مؤسساتها”.

وفي ختام الاجتماع، أكد ياغي عزم اللقاء على تكثيف التنسيق والتواصل مع النواب والقوى المعنية، والعمل على تحويل هذه المطالب إلى اقتراحات قوانين ومواقف عمالية ضاغطة، معلناً إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة التطورات والاستحقاقات المقبلة والدفاع عن القطاع العام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الدولة وحقاً للمواطنين في الحصول على خدمات عامة منتظمة وعادلة.