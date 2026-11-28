مقتل وجرح العشرات في انفجار داخل مدرسة بولاية كونر شرقي أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، عن وقوع انفجار داخل مدرسة متوسطة في ولاية كونر شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الطلاب.

وقال المتحدث باسم شرطة كونر فريد دهقان إن الانفجار وقع الساعة 10 صباحا في مدرسة بمنطقة أندار سير بالمحافظة.

وأفاد مسؤول أفغاني بأن الانفجار أسفر عن مقتل 7 طلاب وإصابة 99 آخرين.

وحتى اللحظة، لم ترد أي معلومات حول سبب الانفجار، مع استمرار السلطات في التحقيق بملابسات الحادثة.

ومن جهته، قال مدير مستشفى ولاية كونر مولانا داد للجزيرة الإنجليزية إن الأرقام أولية لحصيلة الضحايا وقد تتغير مع توفر المزيد من المعلومات.

في المقابل، صرح مدير الإعلام والثقافة في كونر مولوي سامي الحق للجزيرة الإنجليزية بأن الانفجار وقع في منزل مجاور لمدرسة إعدادية في منطقة أندار سير بولاية كونر.

وأضاف أن المنزل ملك لأشخاص يعملون في مجال التعدين، مضيفا أنهم كانوا يخزنون متفجرات بداخله.

ولم يقدم سامي الحق مزيدا من التفاصيل حول الحادث، بما في ذلك عدد الضحايا أو حجم الأضرار.

وفي أغسطس/آب الماضي، أُصيب أكثر من 40 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاما في هجوم بقنبلة يدوية استهدف مجمعا مدرسيا في العاصمة الأفغانية كابل.

المصدر: وكالات