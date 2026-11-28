تسليم رسالتين نيابيتين إلى عون وسلام حول إطلاق مسار أممي داعم لاستمرار الحضور الأممي في الجنوب

أضاف النواب القائمون على المبادرة النيابية الهادفة إلى الحفاظ على حضور الأمم المتحدة ودور قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، خطوة ثالثة إلى مسار تحرّكهم، تمثّلت بتسليم رسالتين إلى كلّ من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تتضمّنان مقترحاً للتحرّك لدى رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسفراء الدول الأعضاء فيها، تمهيداً لإطلاق مسار أممي داعم لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب.

وفي هذا السياق، زار وفدان نيابيان الرئيسين عون وسلام، لوضعهما في أجواء هذه الخطوة وسلّماهما نسختين عن الرسالتين.

وضمّ الوفد الذي التقى رئيس الجمهورية: النواب ميشال موسى، إدكار طرابلسي، ناصر جابر وملحم خلف، فيما ضمّ الوفد الذي التقى رئيس مجلس الوزراء النواب قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، نجاة عون صليبا، فراس حمدان، بلال الحشيمي، هاغوب ترزيان وملحم خلف.

وتناول البحث في كلا اللقاءين، سبل دعم الموقف اللبناني الرامي إلى الحفاظ على المظلّة الأممية الحمائية في جنوب لبنان، وتأكيد ضرورة استمرار اليونيفيل في أداء مهامها بعد ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦، من دون أي انتقاص من ولايتها أو من المهام الموكلة إليها.

وأكد النواب أنّ العمل، في إطار هذه المبادرة سيتواصل سعياً إلى بلورة موقف نيابي جامع، من خلال خطوات ومواقف أخرى سيُعلن عنها تباعاً.

وكان هذا التحرّك انطلق برسالة وُجّهت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيداً للتمسّك باستمرار مهمة اليونيفيل، أعقبها إعداد دراسة حقوقية وقانونية تبيّن الأسس والموجبات الداعية إلى إبقاء القوة الدولية في الجنوب.

ويأتي هذا التحرّك في سياق المبادرة التي وقّع عليها ٨٦ نائباً من أصل ١٢٨، بما يعكس موقفاً نيابياً عابراً للاصطفافات السياسية والطائفية والمناطقية، يؤكد التمسّك بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.

وشدد أصحاب التحرّك على أنّ لبنان لا يطلب وجوداً دولياً بديلاً عن دولته ومؤسساته، بل يتمسّك بالمظلّة الأممية باعتبارها دعماً للجيش اللبناني ومساندةً للدولة في حماية المدنيين، وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم، وصون الاستقرار.

وأكدوا أنّ إنهاء ولاية اليونيفيل يجب ألا يؤدي إلى فراغ أمني أو سياسي، وأنّ أي انتقال للمسؤوليات ينبغي أن يكون آمناً ومدروساً، ومتلازماً مع إنهاء الاحتلال، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. فالمطلوب حماية لبنان من الفراغ، وصون سيادته، وضمان أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة والقرار والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها.