“حماس” تدعو لتصعيد الحراك الشعبي العالمي ضد العدوان

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يوم السبت، إلى تكثيف الحراك الشعبي وتصعيد الفعاليات والمسيرات التضامنية في مختلف دول العالم، تزامنًا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضًا للعدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والحصار.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن دعوتها تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وطالبت جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم والقوى الحية بتوسيع المشاركة في الفعاليات والمسيرات التضامنية بمختلف الساحات والميادين، مؤكدة ضرورة استمرار الحراك الشعبي وتوسيعه خلال اليوم العالمي والأيام التي تليه.

وأوضحت أن تصعيد الحراك يهدف إلى ممارسة أقصى الضغوط السياسية والشعبية والإعلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وشددت حماس على أهمية تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

كما دعت إلى ترسيخ رأي عام دولي مساند للحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام