وزير الدفاع الايراني: سنزود القوات البحرية بأنظمة متطورة

أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية مهرداد اخلاقي أن “وزارة الدفاع تسعى جاهدة لتزويد القوات البحرية بتقنيات جديدة وأنظمة دفاعية متطورة”.

وقال أخلاقي، في رسالة بمناسبة يوم القوات البحرية: “يُعدّ السابع من آذر (28 تشرين الثاني/نوفمبر)، يوم البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تذكيراً بالملحمة والتضحية والشجاعة التي أبداها بحارة هذه القوات البواسل في الدفاع عن استقلال إيران الإسلامية وأمنها ومصالحها الوطنية؛ يومٌ تُربط فيه أسماء وذكريات شهداء البحرية الشامخين خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس (1980-1988) وحماية حدود البلاد البرية والبحرية في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني بالكرامة والتضحية والدفاع عن الوطن. إن استشهاد أولئك المظلومين الذين ضحوا بأرواحهم على متن السفينة دنا على يد أعتى الاشرار في العالم، أعاد إحياء هذا الرابط العميق والمؤثر في قلوب الشعب الإيراني.وأضاف: لقد لعبت البحرية الإيرانية، طوال تاريخها المجيد، دوراً حاسماً في حماية المياه الإقليمية، وصون الأمن والمصالح الوطنية من خلال وجودها الفعال في المجالات الدفاعية والبحرية للبلاد. اليوم، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية للبحار وحساسية الظروف في المنطقة، تُعتبر الجاهزية القتالية والعملياتية لهذه القوة، وتكاملها مع البحرية التابعة للحرس الثوري ، من المكونات الأساسية لقوة الدفاع والردع في البلاد؛ وهي جاهزية وقوة، بفضل الله، تتعزز بجدية وقوة من خلال إخلاص القادة الشجعان وجهود هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر “خاتم الأنبياء (ص)” المركزي”.

واكد وزير الدفاع في هذه الرسالة أن “تجربة سنوات الدفاع المقدس والمواجهات المستمرة والحديثة مع الأعداء تُظهر بوضوح أن القدرات البحرية تُعدّ من أهم المجالات الحاسمة في الأمن والدفاع الوطنيين. وهذا الواقع يُؤكد أكثر من أي وقت مضى حاجة البلاد إلى قوة بحرية متطورة وقوية، مُجهزة بأحدث تقنيات الدفاع البحري؛ قوة قادرة على حماية المصالح والأمن الوطنيين في المناطق البحرية من خلال توظيف أحدث المعارف والمعدات الفعالة والقدرة العملياتية العالية.واكد أن وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تعتبر تعزيز القدرات الدفاعية وتقديم الدعم المستدام للقوات المسلحة إحدى مهامها الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، وبالاعتماد على القدرات العلمية والصناعية والتكنولوجية للبلاد، تسعى الوزارة جاهدةً لدعم تعزيز القدرات البحرية، وتطوير التقنيات المحلية والحديثة، وتلبية الاحتياجات، وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والدعم الدفاعي واضاف قائلاً: “لا شك أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات العلمية والصناعية والدفاعية في البلاد، وجهوداً مشتركة لتزويد القوات البحرية بتقنيات جديدة وأنظمة دفاع بحري متطورة”.وأضاف وزير الدفاع: “أن زملاءنا في وزارة الدفاع يتخذون خطوات جادة لدعم القوات البحرية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بحماس كبير وعزيمة راسخة”، مضيفا ان: “الترابط بين المعرفة المحلية والقدرات الصناعية والتقنيات الجديدة والجاهزية العملياتية يلعب دوراً هاماً في تقدم القوات البحرية وترسيخ الأمن والاقتدار البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع في رسالته: “ان الخليج الفارسي، وبحر عُمان، وبحر قزوين، ومضيق هرمز باعتبارها جزءًا هامًا من الجغرافيا الاستراتيجية لإيران، كانت على الدوام محور الاهتمام والمواجهات الإقليمية والدولية. وستقف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيقظة واستعداد واعتماد على الإرادة الوطنية، في وجه تهديدات الأعداء وتجاوزاتهم، ولن تسمح بانتهاك أمن البلاد ومصالحها ووحدة أراضيها. وكما أكدت مراسيم قائد الثورة الإسلامية الشهيد المجاهد وتدابير القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، فإن الاستعداد القتالي الذكي والردع الفعال ضرورة مستمرة للقوات المسلحة. تتخذ وزارة الدفاع الخطى باقصى جهدها لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ودعم هذا الاستعداد، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد”.

كما أشاد وزير الدفاع “بذكرى وأسماء شهداء الجيش والبحرية الأبرار ، ولا سيما شهداء السفينة دنا، وهنأ القائد العام للجيش وقائد القوات البحرية، والقادة الآخرين، والمنتسبين وعائلاتهم بمناسبة حلول يوم البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن تقديره لجهود بحارة هذه القوات في صون أمن واستقلال وسيادة إيران البحرية”.

المصدر: فارس