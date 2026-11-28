1163 مستوطناً اقتحموا الأقصى و”عدوان الحانوكا” قادم

اقتحم 1163 مستوطنا صهيونيا المسجد الأقصى المبارك بين الأحد والخميس الماضيين، وفق إحصائية لمحافظة القدس، وسجّل الخميس وحده 351 مقتحما، في أعلى حصيلة خلال الأسبوع.

وتأتي الاقتحامات قبل أيام من عيد الحانوكا اليهودي، وسط تحذيرات مقدسية من مساعٍ تقودها جماعات الهيكل لتمديد ساعات الاقتحام وإدخال شمعدان العيد إلى صحن قبّة الصخرة.

وبحسب المحافظة، دخل المستوطنون من باب المغاربة على مجموعات، في فترتين يوميا، بحراسة شرطة الاحتلال، وبلغ عدد المقتحمين 166 يوم الأحد، و184 الاثنين، و243 الثلاثاء، و219 الأربعاء، قبل أن يرتفع إلى 351 الخميس، وأحصت المحافظة، في بند منفصل، دخول 2550 شخصا ضمن الزيارات المصنّفة سياحية.

وفي المنطقة الشرقية من المسجد، وثّقت المحافظة أداء الحاخام إليشع وولفسون، أحد أبرز وجوه جماعات الهيكل، صلوات يهودية علنية برفقة شخص يحمل الجنسية الفرنسية.

وتكتسب الواقعة دلالتها قبيل العيد المقبل، إذ تضع هذه الجماعات أداء الطقوس علنا داخل الباحات في مقدمة مطالبها.

يبدأ عيد الحانوكا، المعروف بعيد الأنوار، عند غروب الجمعة 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وينتهي مساء السبت 12 منه، وعلى مدى ثماني ليالٍ، تُضاء شمعة إضافية كل ليلة على شمعدان خاص بالعيد.

وفي القدس ينصبّ الخلاف على المكان الذي تسعى تلك الجماعات إلى إقامة الطقس فيه، إذ تشمل دعواتها هذا العام إدخال الشمعدان إلى صحن قبّة الصخرة داخل المسجد الأقصى.

ومساء الجمعة، قال اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى إن جماعات الهيكل بدأت تداول مقاطع مصوّرة ورسائل تدعو أنصارها إلى المشاركة بأعداد كبيرة في اقتحامات العيد.

ودعا الاتحاد إلى تعزيز حضور المصلّين في المسجد، وطالب المؤسسات الدولية بالتدخّل لحماية حرية العبادة فيه.

وتعطي حصيلة الموسمين الماضيين مؤشرا إلى حجم الحشد المرتبط بهذه المناسبة، ففي الحانوكا عام 2025، بلغ عدد المقتحمين 2805 مستوطنين، مقابل 2556 في عيد عام 2024، بزيادة تقارب 10%.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام