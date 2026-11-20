الإكوادور | وزير الحرب الأمريكي يغادر قصر الحكومة بعد زيارة رسمية

غادر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قصر الحكومة في العاصمة الإكوادورية كيتو، بعد لقاء مغلق مع السلطات المحلية، في إطار جولة إقليمية شملت كولومبيا وفنزويلا.

وكان هيغسيث قد زار قصر كارونديليت، مقر الحكومة الإكوادورية في البلدة الاستعمارية بكيتو، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت انتشاراً كثيفاً لعناصر الشرطة والجيش وإغلاق الشوارع المحيطة.

وأفادت وزارة الخارجيّة الإكوادورية بأن اللقاء جرى خلف أبواب مغلقة دون تحديد هوية المسؤولين المشاركين فيه، بينما ظهرت في المشاهد مواكب سيارات هيغسيث تغادر القصر تحت حراسة أمنية، مع رفع علم الإكوادور في محيط المبنى الحكومي.

وتأتي الزيارة بعد محطات سابقة في كولومبيا وفنزويلا، حيث تعهد هيغسيث بـ”ملاحقة المهربين وهزيمتهم”، في إطار الحرب على المخدرات التي تقودها واشنطن في المنطقة، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى هندوراس في زيارة خاطفة يلتقي خلالها الرئيس ناصري أسفورا في قاعدة كومياغوا.

المصدر: وكالة يونيوز