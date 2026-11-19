كولومبيا | وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث يصل إلى بوغوتا

وصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، مساء الأربعاء، إلى قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بعد توقف مفاجئ في فنزويلا.

وهبطت طائرة وزير الحرب الأمريكي في قاعدة قيادة النقل الجوي العسكري “كاتام” في بوغوتا، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الكولومبي خورخي إدواردو مورا.

وكان مورا قد أعلن أمام الكونغرس، في اليوم السابق، أن هيغسيث سيسلّم كولومبيا طائرة عسكرية من طراز “سي-130”.

وجاءت زيارة الوزير الأمريكي إلى كولومبيا غداة محطة مفاجئة في فنزويلا، حيث التقى في كاراكاس بالرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، وأعلن عن اتفاق للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وتأتي هذه الجولة في ظل تطورات متسارعة تشهدها العلاقات بين واشنطن ودول أمريكا الجنوبية، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني.

المصدر: وكالة يونيوز