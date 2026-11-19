فنزويلا | هيغسيث يزور كاراكاس بشكل مفاجئ ويوقع اتفاقًا دفاعيًا

استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الذي أعلن إبرام البلدين اتفاقا للتعاون العسكري، بعد أقل من عام على إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو في عملية للقوات الأميركية.

وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد للرئيسة ووزير الدفاع جنبا إلى جنب في القصر الرئاسي في كراكاس، حيث حضر مسؤولون أميركيون كبار، قبيل زيارة مقررة لهيغسيث إلى كولومبيا في وقت لاحق.

وتحدث هيغسيث في تصريحات بثها التلفزيون عن شراكة “ضد الكيانات الإجرامية وتلك المرتبطة بالإرهاب وتجارة المخدرات”، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى الاستفادة من “الإمكانات الهائلة للموارد” التي تزخر بها فنزويلا الغنية بالنفط.

وتابع “نحن نرى في ذلك إعادة ترسيخ لشراكتنا الدفاعية، وفرصة للعمل معا بين جيشي بلدينا العظيمين”.

بدورها، أشادت رودريغيز بـ”استئناف العلاقات التقنية العسكرية بين البلدين” بعد سنوات من القطيعة والعقوبات الأميركية.

وقبل هذا الاعلان، بثّ التلفزيون لقطات أظهرت وزير الخارجية أوليفر بلانكو وهو يستقبل هيغسيث، ومصافحة الأخير وزير الدفاع الفنزويلي غوستافو غونزاليس لوبيز.

تحكم رودريغيز فنزويلا تحت رقابة واشنطن، منذ أن احتجزت قوات أميركية سلفها مادورو في عملية خاصة في كراكاس في مطلع كانون الثاني/يناير.

المصدر: وكالة يونيوز