امريكا | جيفريز يؤيد عزل هيغسيث ويتهمه بتقويض الأمن القومي الأمريكي عبر حرب إيران

أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز تأييده القاطع لمشروع عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، متهماً إياه بإساءة استخدام سلطاته والتسبب في حرب وصفها بالمتهورة والمكلفة والفاشلة على إيران، وذلك عقب تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي بمشروع مساءلة الوزير على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد طهران.

وقال جيفريز، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إنه يدعم عزل هيغسيث بشكل كامل، معتبراً أنه قوض الأمن القومي الأمريكي وأشرف على حرب جعلت الولايات المتحدة أقل أماناً، وأدت إلى ارتفاع أسعار الوقود، مضيفاً أن إيران أصبحت، بحسب تقديره، أقوى مما كانت عليه قبل بدء العمليات العسكرية.

واتهم زعيم الديمقراطيين هيغسيث بأنه المهندس وراء الحرب، محمّلاً إياه مسؤولية تداعياتها العسكرية والاقتصادية، في موقف يعكس توجه الديمقراطيين إلى جعل إنهاء الحرب ومحاسبة المسؤولين عن إدارتها من أولوياتهم مع بدء عمل الكونغرس الجديد.

وفي سياق متصل، قال جيفريز إن نتائج انتخابات التجديد النصفي أظهرت رفض الناخبين لما وصفه بتطرف حركة «ماغا»، مؤكداً أن الديمقراطيين سيعملون على إحداث تغيير في السياسات الأمريكية، بما يشمل التراجع عن التخفيضات التي طالت برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد»، والعمل على إنهاء الحرب على إيران.

وكان جيفريز قد أعلن، في تصريحات سابقة لشبكة «إيه بي سي نيوز»، أن هيغسيث أساء استخدام سلطاته وقوض الأمن القومي الأمريكي، مطالباً برحيله، فيما جاءت مواقفه بعد أيام من تقديم النائب الجمهوري توماس ماسي ثماني مواد لمساءلة وزير الدفاع، تتضمن اتهامات بشن حرب دون تفويض من الكونغرس، إلى جانب تجاوزات مرتبطة بإدارة العمليات العسكرية.

وتضع هذه التطورات هيغسيث أمام ضغوط متزايدة داخل الكونغرس، مع اتساع التأييد الديمقراطي لمساءلته وظهور مؤشرات إلى احتمال انضمام بعض الجمهوريين إلى مؤيدي القرار، في أعقاب الهزيمة الانتخابية التي مني بها حزب الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: وكالة يونيوز