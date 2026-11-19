خلافات فريق ترامب تخرج إلى العلن بعد انتخابات التجديد النصفي

خرجت الخلافات داخل فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العلن بعد انتخابات التجديد النصفي، وظهرت ملامحها على متن الطائرة الرئاسية حين اضطر وزيران متخاصمان إلى السفر معا، كما ظهرت في مواقف محرجة في مؤتمرات صحافية.

واشتد الخلاف بين مسؤولين في الإدارة الأميركية بشأن الصين والذكاء الاصطناعي وإيران، وبدأت الخصومات الشخصية تخرج إلى العلن بعدما ظلت طي الكتمان طوال النصف الأول من ولاية ترامب الثانية.

وكان خلاف وزير الخزانة سكوت بيسنت مع وزير التجارة هوارد لاتنيك أوضح هذه الخلافات للعلن. ويدور الخلاف حول فضيحة تتعلق بشبهات تجسّس لحساب الصين، دفعت رئيس شركة “إنفيديا” جنسن هوانغ إلى الاستقالة.

ففي مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الجمعة، وجه بيسنت انتقادا لاذعا إلى وزارة التجارة لأنها لم تدرج شركة “ميغاسبيد” على القائمة السوداء. وكانت للشركة صلات بعشيقة هوانغ، وهي متهمة بنقل شرائح إلكترونية بالغة الأهمية من إنتاج “إنفيديا” إلى الصين.

ولخص جوش روغين، المحلل في صحيفة “واشنطن بوست”، حدة الهجوم بقوله على منصّة إكس “ألقى بيسنت بلاتنيك تحت عجلات الحافلة ودهسه، ثم رجع بها إلى الوراء ودهسه مرة أخرى”.

وبعد ذلك، اضطر الوزيران المتخاصمان إلى قضاء نحو عشرين ساعة معا على متن الطائرة الرئاسية في رحلة ترامب إلى آسيا.

وفي مانيلا الثلاثاء، جلس لاتنيك وبيسنت جنبا إلى جنب أثناء توقيع ترامب اتفاقا تجاريا مع تايلاند، وتعمد كل منهما تجاهل الآخر.

“وجهتا نظر مختلفتان”

وهوّن ترامب من شأن الخلاف بين الوزيرين وأفاد بأنه لا يفكر في إبدال لاتنيك، لكنه أقر بانقسام داخل إدارته حول كيفية التعامل مع الصين، قبل أيام من قمته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في شنتشن.

وردا على سؤال من مراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كانت العلاقة بين بيسنت ولاتنيك لا تزال جيدة، قال ترامب “بصراحة، لديهما وجهتا نظر مختلفتان”.

وأضاف ترامب “أحدهما يريد علاقات ودّية مع الصين، والآخر يريد مواجهة معها”.

ونفى البيت الأبيض وجود أي انقسام داخل الإدارة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية ديفيس إينغل في بيان لوكالة فرانس برس “جمع الرئيس ترامب في حكومته أكفأ الوزراء وأكثرهم تميّزا في التاريخ، وهم يؤدّون عملا ممتازا في تنفيذ برنامجه. وتحاول وسائل الإعلام التقليدية زرع الشقاق في صفوفنا لصرف الأنظار، ولن تنجح في ذلك”.

وأضاف “تعمل أجهزة الإدارة كلّها يدا واحدة لتحقيق ما يسعى إليه الرئيس ترامب من نتائج ملموسة للشعب الأميركي، وستواصل العمل على هذا النحو”.

وكانت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض الملقبة بـ”المرأة الجليدية”، أول من فقد منصبه في الجناح الغربي عقب انتخابات التجديد النصفي. وعيّن ترامب خلفا لها ستيفن ميلر المعروف بتشدّده في قضايا الهجرة.

ويتنافس مسؤولون على تعزيز مواقعهم في الإدارة وسط تكهنات بشأن من قد يكون التالي في المغادرة.

“أعزّ الأصداقاء”

وظهر خلاف آخر الجمعة حين كانت إدارة ترامب تحاول احتواء أزمة شلّت حركة الطيران على نطاق واسع.

فقد كلف البيت الأبيض وزير النقل شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين بالتحدث معا إلى الصحافيين.

فحين قال مولين إن المعدّات القديمة لم تعد قادرة على تحمّل “التحديثات” الجديدة، بدا دافي كأنّه يهزّ رأسه ويدفع ذراع زميله بخفة عند المرفق. وكان وزير النقل قد عزا المشكلة إلى تقادم المعدّات وحده.

وشكلت الحرب على إيران أيضا مصدر توتر داخل الإدارة.

فغداة الانتخابات، قال نائب الرئيس جاي دي فانس إن “الحرب هي سبب خسارتنا”، في ما بدا أنه محاولة للنأي بنفسه عنها في وقت قد يترشح للرئاسة عام 2028.

ونفى ترامب أن تكون تصريحات فانس أثرت في علاقتهما، لكنّه قال لصحافيين في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر إن “كثيرين لم تعجبهم تصريحاته”، قبل أن يستدرك “لكنّني لست منهم”.

وبدا وزير الدفاع بيت هيغسيث هو الآخر حريصا على النأي بنفسه عن كلام فانس من دون انتقاده مباشرة. وتمكن هيغسيث من صدّ محاولة لعزله على خلفية الحرب على إيران.

وقال الأسبوع الماضي “أكنّ احتراما كبيرا لنائب الرئيس، ولن أدخل بالتأكيد في تبادل للاتهامات”، مضيفا أن الحرب على إيران “لم تكن بالضرورة تحظى بتأييد شعبي، لكنّها ربما كانت ضرورية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية