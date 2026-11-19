رئيس بورما الملاحق ينتقد واشنطن بعد استفادتها من بلاده وتخليها عنه

قال رئيس بورما مين أونغ هلاينغ الأربعاء إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة التي وصفها بأنها “خصم”، بعدما أدارت واشنطن ظهرها لبلاده إثر الانقلاب الذي قاده عام 2021، فيما تبدي اليوم اهتماما بما تملكه من معادن أرضية نادرة.

وقال الجنرال السابق أمام البرلمان “نجري الآن محادثات مع خصمنا، الولايات المتحدة، وهي قوة عظمى لطالما كانت على خلاف معنا”.

وأفادت وسائل إعلام بأنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الاستخبارات والبحوث مايكل فانس شارك في محادثات مع مين أونغ هلاينغ في العاصمة نايبيداو في أيلول/سبتمبر، في أرفع اتصال معلن بين البلدين منذ الانقلاب. وتركزت المحادثات، في ظاهرها، على الإفراج عن رجل أعمال أميركي محتجز في بورما.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في وثيقة في آب/أغسطس إلى فرص الاستثمار في بورما، ومنها “فرص الوصول إلى موارد بورما الوفيرة من المعادن الأرضية النادرة”.

وتولّى مين أونغ هلاينغ الرئاسة بصفة مدنية في نيسان/أبريل عقب انتخابات قوبلت بانتقادات واسعة، ولا يزال خاضعا لعقوبات أميركية.

وجاءت تصريحاته عشية صدور حكم عن محكمة العدل الدولية بشأن ما إن كانت حملة القمع التي شنّها الجيش إبان قيادته على أقلية الروهينغا ذات الغالبية المسلمة تشكل إبادة جماعية.

وتعتبر منظمات حقوقية مين أونغ هلاينغ أحد مهندسي حملة القمع العسكرية التي استهدفت أقلية الروهينغا بدءا من عام 2017، والتي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.

وازدادت عزلته بعد أن أطاح الجيش في شباط/فبراير 2021 الحاكمة المدنية الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي وأنهى مرحلة من الديموقراطية الضعيفة دامت عشر سنوات، في انقلاب أغرق هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا في حرب أهلية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وفق منظمة “أكليد” الأميركية المتخصصة في مراقبة النزاعات المسلحة.

وفي انتخابات خضعت لقيود مشددة واكتملت في مطلع عام 2026 نُصب مين أونغ هلاينغ رئيسا مدنيا.

واعتبر كثير من المراقبين الانتخابات صورية، إذ استبعد منها حزب سو تشي، كما حرم من التصويت ناخبون في مناطق شاسعة يسيطر عليها المتمردون، فيما عوقب المعارضون بالسجن.

لكن دولا مجاورة، استقبلت مين أونغ هلاينغ علنا في زيارات أجراها منذ توليه منصب الرئيس المدني.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية