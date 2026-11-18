الديمقراطيون يرشحون حكيم جيفريز لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي المقبل

رشح الديمقراطيون الذين انتُخبوا هذا الشهر لعضوية مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء حكيم جيفريز لقيادتهم في الكونغرس المقبل، ‌مما يضعه على أعتاب أن يصبح أول رئيس مجلس نواب اسمر البشرة في الولايات المتحدة.

ورشحت الكتلة الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب جيفريز في تصويت مغلق بالاقتراع السري.

ورفض عدد من الأعضاء التقدميين الجدد ⁠الإفصاح عما إذا كانوا سيدعمون جيفريز بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، إذ عبر عدد منهم عن رغبتهم في زعيم يدعم برنامجا جريئا لإقرار السياسات الشعبوية التي ركز عليها المرشحون في حملاتهم الانتخابية.

وعلى الرغم من بعض المعارضة، فمن المتوقع انتخاب جيفريز رئيسا لمجلس النواب، وهو منصب ‌قوي ⁠يضعه في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئاسة، عندما ينعقد الكونغرس الجديد في أوائل يناير كانون الثاني. ويتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب الحصول على 218 صوتا في قاعة ⁠المجلس. وسيحظى الديمقراطيون بأغلبية لا تقل عن 257 مقعدا. ولم تعلن بعد نتائج عدة سباقات انتخابية متقاربة.

ورشح الجمهوريون في ⁠مجلس النواب الأسبوع الماضي رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان لقيادة كتلتهم في يناير كانون الثاني. وفاز ⁠جوردان بالمنصب على زعيم الأغلبية ستيف سكاليس بعد أن أعلن رئيس المجلس مايك جونسون أنه لن يسعى لقيادة الجمهوريين في المعارضة.

المصدر: رويترز