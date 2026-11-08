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    عربي وإقليمي

    بلومبرغ: الهجوم على مكاتب أرامكو بالرياض يهدّد ثقة الشركات وجاذبية الاستثمارات السعودية

      أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الهجوم اليمني الذي ألحق أضراراً بمكاتب شركة «أرامكو» في قلب المركز المالي بالرياض يهدّد بتقويض ثقة الشركات الدولية في بيئة الأعمال السعودية، ويضيف تحدّياً جديداً أمام مساعي المملكة للحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

      وأشارت الوكالة إلى أن استمرار الاضطرابات الأمنية يهدّد جهود السعودية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، فيما اضطرت المملكة إلى تأجيل أو إلغاء فعاليات اقتصادية ورياضية كبرى، كانت ستدرّ عوائد مهمة وتدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.

      وأضافت أن الاقتصاد السعودي يواجه انكماشاً وعجزاً متزايداً في الميزانية وضعفاً في أداء سوق الأسهم، بالتزامن مع تصاعد الهجمات اليمنية.

      المصدر: موقع المنار

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