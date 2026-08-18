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    عربي وإقليمي

    نسف وإطلاق نار بتجدد خروقات الاحتلال في غزة

      واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة،اليوم الثلاثاء، بقصف وعمليات نسف وإطلاق نار على مناطق متفرقة من القطاع.

      وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف جنوب شرقي مدينة خان يونس، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال شرقي خان يونس، فيما أصاب الرصاص خيامًا ومنازل للمواطنين في مدينة حمد ومحيطها ومنطقة البلد.

      كما أطلقت إليات الاحتلال النار بالقرب من وادي غزة وشارع صلاح الدين شمال مخيم البريج وسط القطاع.

      وبحسب الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشهداء 1,262 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 4,168 مصابا، إلى جانب انتشال جثامين 808 ضحايا.

      ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع العدد التراكمي للشهداء إلى 73,391 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,280 إصابة.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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