تعارض قائم بين التصريحات الامريكية و التصريحات الاسرائيلية بشأن قطاع غزة

قراءة في المشهد من قطاع غزة يطلعنا عليه مدير مكتبنا هناك عماد عيد.

المصدر: موقع المنار