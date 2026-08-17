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    تقارير مصورة

    تعارض قائم بين التصريحات الامريكية و التصريحات الاسرائيلية بشأن قطاع غزة

    قراءة في المشهد من قطاع غزة يطلعنا عليه مدير مكتبنا هناك عماد عيد.

    المصدر: موقع المنار

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