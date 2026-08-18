الثلاثاء   
   18 08 2026   
   5 ربيع الأول 1448   
   بيروت 14:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم الخارجية القطرية “ماجد الأنصاري”: جهودنا بالمرحلة الحالية تنصب على إيقاف التصعيد وعودة طرفي الأزمة لطاولة الحوار

      مواضيع ذات صلة

      الأمم المتحدة: استمرار الخروقات والتجاوزات الاسرائيلية المقلقة جنوب لبنان

      الأمم المتحدة: استمرار الخروقات والتجاوزات الاسرائيلية المقلقة جنوب لبنان

      الأنصاري: الجهد الحالي منصب على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم

      الأنصاري: الجهد الحالي منصب على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم

      كركي : خضوع عمال البلديّات للضمان في مراحله الأخيرة

      كركي : خضوع عمال البلديّات للضمان في مراحله الأخيرة