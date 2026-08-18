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    لبنان

    الأمم المتحدة: استمرار الخروقات والتجاوزات الاسرائيلية المقلقة جنوب لبنان

      اكدت الأمم المتحدة ان التصعيد الاسرائيلي في جنوب لبنان يهدد الاستقرار. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك:”إن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) رصدت أنشطة حركية مكثفة عبر منطقة عملياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي، وهجمات بطائرات هليكوبتر، وإطلاق نار غير مباشر، وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية، في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق”.

      أضاف دوجاريك :”أن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد عدة ذخائر غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيوداً على حرية تنقلها، بالإضافة إلى حوادث سلوك عدواني، ما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب، في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني”.

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