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    لبنان

    هاشم: العدو يواصل التفلت من الالتزامات والتفاهمات والقرارات الدولية

      اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “توسيع العدو الإسرائيلي عمليات التفجير لتصل إلى أقصى الحدود في شبعا والعرقوب، يؤكد استمرار سياسة التدمير الممنهج وانتهاك القانون الدولي الإنساني، والتفلت من الالتزامات والتفاهمات والقرارات الدولية”.

      وأشار في تصريح إلى أن “هذه الأعمال الاجرامية تأتي على مسافة قريبة من العودة إلى اللقاءات”، معتبراً أن” إسرائيل تتعامل معها كأوراق قوة انتخابية، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى عدم استمرار لبنان في دفع الأثمان أو السماح باستنزافه خدمة لأعدائه”.

      وحذر من” محاولات الضغط على لبنان عبر سياسة التهويل والإملاء والتوجيه، في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى “التنبه للمخاطر التي تحيط بالوطن، كما حذر من “مساعي قادة العدو لفرض واقع جديد في المنطقة”.

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