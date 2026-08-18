إيران: لا «مهلة 60 يوماً» في مذكرة تفاهم إسلام آباد.. وإيزدي يؤكد إحباط أهداف الأعداء

في طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود ما تُسمى «مهلة 60 يوماً» في نص مذكرة تفاهم إسلام آباد، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية لا تغيّر سياساتها تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل، وإنما تتخذ قراراتها بناءً على تقييم مصالحها وأمنها القومي.

وفي السياق، أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء مصطفى إيزدي أن إيران أحبطت أهداف الأعداء الرامية إلى تدمير قدراتها الدفاعية وصناعتها النووية والسيطرة على مضيق هرمز.

وخلال كلمة له في مراسم إحياء ذكرى «شهيد إيران» في بجنورد، قال إيزدي إن إيران حققت قوة ردع استثنائية بفضل ما وصفه بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، والتطور النوعي في قدراتها الصاروخية والدفاعية.

وأشار إلى أن جبهة المقاومة اتخذت خطوات حازمة عبر السيطرة على مواقع استراتيجية، بينها البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً إلى أن التطور الصاروخي وتعزيز قدرات الفضاء الجوي وتوجيهات القيادة العليا أسهمت في تحقيق ردع أربك الخصم.

وأعلن إيزدي نجاح الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط 200 مسيّرة وطائرة معادية، مشدداً على صمود الشعب الإيراني طوال 47 عاماً في مواجهة الحصار والحرب، ومعتبراً أن نظام ولاية الفقيه والتكاتف الوطني يشكلان ركيزة لاستمرار مسيرة النمو والتقدم رغم التحديات.