تقرير مصور | تصعيد الاحتلال والمستوطنين في الضفة.. اقتحامات واعتقالات واعتداءات على الممتلكات

في الضفة الغربية المحتلة، يواصل الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه تصعيد اعتداءاتهم، عبر اقتحامات متكررة للمدن والبلدات واعتقالات وإطلاق نار، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على الممتلكات والبنى التحتية الفلسطينية.

وفي أحدث الاعتداءات، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عقربا وأريحا ونابلس ومحيط الجامعة العربية الأميركية في جنين، إضافة إلى ضاحية شويكة شمال طولكرم، فيما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات في تقوع وأبو ديس.

كما أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عجول شمال غرب رام الله.

وبالتوازي، نفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، وأقدموا على تخريب خط المياه المغذي لمنطقتي يرزا والرأس الأحمر شرق طوباس.

ويواصل المستوطنون كذلك حصار ثلاثة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم العاشر على التوالي، فيما حذرت منظمة «اليونيسف» من مخاطر التهجير القسري، في ظل تصعيد استيطاني ممنهج يهدد أمن الفلسطينيين وسبل عيشهم.

انتخابات الليكود.. إيلي كوهين يتصدر والنتائج تهدد وزراء بارزين

وفي كيان العدو، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود تصدّر وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين النتائج، يليه رئيس الكنيست أمير أوحانا.

وأشارت النتائج إلى تراجع عدد من الوزراء والنواب البارزين إلى مواقع قد لا تضمن لهم دخول الكنيست، بينهم وزير الزراعة والرئيس السابق للشاباك آفي ديختر.

واتهم معارضون رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بالتدخل للحد من الإقبال على التصويت، خشية تراجع معسكره داخل الحزب، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 54 في المئة.

وقال معلقون صهاينة إن نسبة المشاركة لا تعكس حجم المنافسة داخل الليكود، في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يمر بها الحزب والكيان الصهيوني.